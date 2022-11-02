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Сегодня, 11:28

Божович: «Еще очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил результаты «Зенита» в текущем сезоне.

— «Зенит» спустя 15 туров РПЛ лидирует и, скорее всего, вновь станет чемпионом России. Вас удивляет, что он опять заберет чемпионство?

— Нет, конечно, не удивляет. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт.

— Сколько еще лет они будут доминировать?

— Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Еще очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России.

— Согласны, что почти любой тренер справился бы с работой в «Зените» так же, как Семак, учитывая их нынешний состав?

— Нет, конечно. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе — знает, как находить подход к игрокам, — цитирует «РБ Спорт» Божовича.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-zenit-stanet-chempionom-nado-prinyat-kak-fakt-e-to-budet-dlit-sya-mnogo-let/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Миодраг Божович
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