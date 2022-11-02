Божович: «Еще очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России»

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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил результаты «Зенита» в текущем сезоне.
— «Зенит» спустя 15 туров РПЛ лидирует и, скорее всего, вновь станет чемпионом России. Вас удивляет, что он опять заберет чемпионство?
— Нет, конечно, не удивляет. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт.
— Сколько еще лет они будут доминировать?
— Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Еще очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России.
— Согласны, что почти любой тренер справился бы с работой в «Зените» так же, как Семак, учитывая их нынешний состав?
— Нет, конечно. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе — знает, как находить подход к игрокам, — цитирует «РБ Спорт» Божовича.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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