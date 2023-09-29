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Сегодня, 13:20

Божович — о переходах в РПЛ: «Любая команда может купить любого игрока, это вопрос денег»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о принципиальности в вопросе переходов футболистов в России.

«Принципиальных команд для футболистов сейчас нет. Самое главное, чтобы игроки усиливали клубы. Сейчас они без вопросов идут в любую команду. И любая команда может купить любого игрока, это вопрос денег. Не только легионеры, но и российские игроки переходят из-за денег. То, что не можете купить за деньги, можете купить за большое количество денег. И основным таким клубом выступает «Зенит», — сказал Божович «СЭ».

Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал» который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», «Црвене Звезде», «Динамо», «Арсенале», «Крыльях Советов» и других командах.

РПЛ
Миодраг Божович
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