ЭСК РФС: «Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращения «Урала» после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Екатеринбуржцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча.

Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Кевина Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения. В свою очередь, комиссия напоминает об инструкциях, согласно которых ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Краснодар» на 95-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — говорится в решении ЭСК РФС.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает восьмое место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.