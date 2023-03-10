Сегодня, 12:30
Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.
— Удивлены, что Дзюба не попал в расширенный список сборной России?
— Артему нужен один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Если он будет играть и забивать, то его обязательно вызовут.
— Но в сборной Карпин.
— Ничего страшного. Карпин — умный человек и тренер. Если ему понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет. Даже несмотря на то что у них был конфликт, — сказал Божович «СЭ».