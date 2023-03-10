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Божович — об отсутствии Дзюбы в списке сборной России: «Если Карпину понадобится нападающий, то он обязательно его вызовет»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

— Удивлены, что Дзюба не попал в расширенный список сборной России?

— Артему нужен один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Если он будет играть и забивать, то его обязательно вызовут.

— Но в сборной Карпин.

— Ничего страшного. Карпин — умный человек и тренер. Если ему понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет. Даже несмотря на то что у них был конфликт, — сказал Божович «СЭ».

Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Миодраг Божович
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