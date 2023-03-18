Божович рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал, как бело-голубые могли подписать полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

— Было ли у вас такое, что вы хотели приобрести игрока, но руководство не смогло найти деньги, и теперь этот футболист играет на самом высоком уровне?

— Только если Иван Перишич, которого могли подписать, когда я работал в «Динамо». Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Константина Сарсании я больше об этом не слышал.

— А разговаривали ли вы с самим игроком?

— Я разговаривал с одним агентом, который сказал, что сделка возможна. Мы могли его тогда приобрести.

Божович возглавлял «Динамо» с апреля 2010 года по апрель 2011 года. На тот момент Перишич представлял «Брюгге».

Сейчас футболист играет за «Тоттенхэм», до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург», «Интер» и «Баварию».