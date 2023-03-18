0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Божович рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Перишич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал, как бело-голубые могли подписать полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

— Было ли у вас такое, что вы хотели приобрести игрока, но руководство не смогло найти деньги, и теперь этот футболист играет на самом высоком уровне?

— Только если Иван Перишич, которого могли подписать, когда я работал в «Динамо». Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Константина Сарсании я больше об этом не слышал.

— А разговаривали ли вы с самим игроком?

— Я разговаривал с одним агентом, который сказал, что сделка возможна. Мы могли его тогда приобрести.

Божович возглавлял «Динамо» с апреля 2010 года по апрель 2011 года. На тот момент Перишич представлял «Брюгге».

Сейчас футболист играет за «Тоттенхэм», до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург», «Интер» и «Баварию».

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

dsadadad
Иван Перишич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Раконьянца заявил, что «Црвена Звезда» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Локомотива»

«Оренбург» — «Спартак»: Промес, Джикия и Соболев в стартовом составе на матч 20-го тура РПЛ