0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Божович: «Ростов» у меня в сердце!»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал игру и результат «Ростова» в этом сезоне.

— Еще один ваш бывший клуб — «Ростов» — идет в топ-3, но зимой вообще не усилился. Верите, что финишируют в тройке?

— Новичков нужно брать только в том случае, если они сильнее тех, кто играет в стартовом составе. А таких футболистов трудно найти — особенно в сложившейся ситуации: многие легионеры не поедут, а сильные русские дорого стоят.

Но в «Ростове» отличная атмосфера. А это главное в любом коллективе. Верю, что они удержатся в тройке. Плюс команда нашла своего тренера, а тренер нашел свою команду.

«Ростов» навсегда в моем сердце! Где-то полгода назад связывался с людьми из руководства — с удовольствием поддерживаю контакт с теми, с кем вместе работал в этом прекрасном клубе, — сказал Божович «СЭ».

«Ростов» после 18 туров РПЛ занимает третье место, набрав 35 очков.

 
Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

 

ФК Ростов
Миодраг Божович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милонов заявил, что Госдума может помочь фанатам и клубам выйти из ситуации недопонимания по Fan ID

Ари заявил, что очень скучает по России