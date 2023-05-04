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Сегодня, 17:50

Божович: «Есть пара предложений, над которыми сейчас работаю»

Алина Савинова
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Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович заявил о том, что может продолжить карьеру.

«У меня сейчас был небольшой перерыв и отдых, ха-ха. Но есть пара предложений, над которыми сейчас работаю. Думаю, скоро вернусь к работе. Могу появиться где угодно, ха-ха», — приводит Sport24 слова Божовича.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также Божович возглавлял такие российские клубы, как «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Амкар», «Динамо» и «Москва».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-bozhovich-skoro-vernus-k-rabote-yest-para-predlozheniy
Миодраг Божович
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