Брат Федуна прокомментировал то, что «Спартак» не поздравил бывшего владельца с днем рождения

Андрей Федун отреагировал на то, что «Спартак» не поздравил с днем рождения его брата, бывшего владельца клуба Леонида Федуна, которому 5 апреля исполнилось 67 лет.

«Спартак» не поздравил Леонида Арнольдовича с днем рождения? Откуда я знаю, что у них там в «Спартаке» происходит. Я поздравил! Я хороший человек!" - сказал Андрей Федун.

Леонид Федун являлся владельцем и председателем совета директоров «Спартака» 18 лет. 22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака», а Федун ушел из московского клуба.