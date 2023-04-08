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Брат Федуна прокомментировал то, что «Спартак» не поздравил бывшего владельца с днем рождения

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Андрей Федун отреагировал на то, что «Спартак» не поздравил с днем рождения его брата, бывшего владельца клуба Леонида Федуна, которому 5 апреля исполнилось 67 лет.

«Спартак» не поздравил Леонида Арнольдовича с днем рождения? Откуда я знаю, что у них там в «Спартаке» происходит. Я поздравил! Я хороший человек!" - сказал Андрей Федун.

Леонид Федун являлся владельцем и председателем совета директоров «Спартака» 18 лет. 22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака», а Федун ушел из московского клуба.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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