Бразилец Габриэл заявил, что скучает по домашней еде

Бразильский футболист «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, по чему скучает, находясь в Москве.

«В Москве есть бразильские рестораны. Но то, что там подают, я не могу назвать бразильской кухней. Но больше всего мне не хватает той еды, которую готовит моя мама. По чему еще грущу кроме еды? Скучаю по своей невесте. Привык засыпать с ней в обнимку, мне этого не хватает. Думаю, перевезу ее вместе с мамой», — приводит слова Габриэла Sport24.

Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.