Бразилец Габриэл заявил, что скучает по домашней еде

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Бразильский футболист «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, по чему скучает, находясь в Москве.
«В Москве есть бразильские рестораны. Но то, что там подают, я не могу назвать бразильской кухней. Но больше всего мне не хватает той еды, которую готовит моя мама. По чему еще грущу кроме еды? Скучаю по своей невесте. Привык засыпать с ней в обнимку, мне этого не хватает. Думаю, перевезу ее вместе с мамой», — приводит слова Габриэла Sport24.
Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования