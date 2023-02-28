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Сегодня, 14:22

Британский журналист: «Глядя на нынешний «Челси», не представляю, что бы там делал Захарян»

Алина Савинова
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Британский журналист Пол Браун считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог бы заиграть в нынешнем «Челси».

«Глядя на нынешний «Челси», отмечу, что складывается ощущение, что игроков линии атаки слишком много. Не представляю, что бы там делал Захарян. Хорошо, что его переход не состоялся, потому что в команде и так большие проблемы с распределением игрового времени между футболистами. Арсен бы не пригодился синим, потому что там целая очередь в состав», — приводит «РБ Спорт» слова Брауна.

Захарян не перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны лондонского клуба. Сделку не удалось совершить в нынешних условиях.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 7 игр, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/britanskij-zhurnalist-zaharyan-by-ne-prigodilsya-chelsi-v-komande-perebor-atakuyushhih-igrokov/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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