Булатов: «У «Спартака» пока не просматривается какой-то стабильной игры, в позиционном нападении нет мысли»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре московского клуба после возобновления чемпионата России.

В последних трех турах РПЛ красно-белые не смогли отличиться забитыми мячами, сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также уступив «Факелу» (0:2).

«Понятно, что при всех своих проблемах «Спартак» должен обыгрывать и «Урал», и «Факел». Хотя бы исходя из бюджета клубов. Скажу, что у «Спартака», может быть, нет звездного состава на первое место, но, конечно, чтобы побеждать таких соперников, достаточно ресурсов. Есть люди, которые могут заменить Промеса. «Факел» и «Урал» нужно обыгрывать дома при любых раскладах. Можно сказать, что у «Спартака» пока не просматривается какой-то стабильной игры, какого-то рисунка, в позиционном нападении нет мысли», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.