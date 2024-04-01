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1 апреля, 17:18

Волков: «В «Краснодаре» никто не думал, что мы выбываем из чемпионской гонки»

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«У нас в команде никто и не думал, что мы выбываем из гонки каким-то непонятным образом. Почему люди берут это из головы, не знаю. Это дело каждого. Но мы будем бороться до конца, как планировали и начинали», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Волков провел 26 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Краснодар» идет вторым с 40 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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