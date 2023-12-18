Булыкин назвал футболистов, разочаровавших в первой части сезона РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал двух футболистов, чья игра неприятно удивила в первой части РПЛ.

«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно. Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

21-летний игрок «Динамо» Тюкавин в этом сезоне забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата РПЛ и записал в актив 1 мяч в 5 встречах Кубка России.

В активе 19-летнего игрока «Локомотива» Пиняева 2 гола и 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата РПЛ и участие в 7 встречах Кубка России.