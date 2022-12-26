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Сегодня, 15:40

Булыкин назвал главные разочарования 2022 года в футболе

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал главные футбольные разочарования 2022 года.

— Главное разочарование — отстранение России от прекрасного праздника, от чемпионата мира в Катаре, — цитирует «Спорт День за Днем» Булыкина. — Все его смотрели и радовались. Очень разочаровало, что нас отстранили от него.

— Кто в РПЛ разочаровал вас сильнее всего?

— Конечно, «Локомотив». Команда в зоне стыков, такого никогда не было. Это главное разочарование.

— А если говорить про игрока?

— Гамид Агаларов. Для меня это большое разочарование. Был лучшим бомбардиром, но сделал неправильный шаг, и все про него забыли.

Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ с 19 голами за «Уфу». Летом 22-летний форвард перешел в «Ахмат». В текущем сезоне Агаларов провел 10 матчей в РПЛ и отметился одним голом.

Источник: Спорт День за Днем
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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