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Сегодня, 07:20

«Торонто» опять проиграл седьмой матч в плей-офф! Канадский клуб точно кто-то проклял

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Остон Мэттьюс после седьмого матча серии с «Бостоном».
Фото USA Today Sports
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«Бостон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.
Вратари: Суэймен — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).
Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).
5 мая. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 4-3.

К седьмому матчу серии в состав «Торонто» наконец-то вернулся Остон Мэттьюс, пропустивший две победные игры «Лифс» из-за повреждения. Интересно, что форварда не стали возвращать в первое звено, где на месте американца играл Макс Доми.

Не обошлось у «Торонто» без потерь: голкипер Джозеф Уолл, выигравший пятый и шестой матчи серии, не смог принять участие в решающей встрече из-за травмы. Его место в воротах занял Илья Самсонов, для которого сезон сложился, мягко говоря, противоречиво. В итоге оба изменения в составе напрямую повлияли на счет матча.

Первые два периода не порадовали большим количеством опасных моментов. И Самсонов, и голкипер «Бостона» Джерейми Суэймен здорово справлялись со своей работой. Иногда на помощь вратарям приходили и защитники.

Голов матчу не хватало, но скорости были сумасшедшими — будто обе команды носились по площадке с целью мощно приложить кого-то из соперников. В итоге за 62 минуты «Бостон» и «Торонто» на двоих провели более 100 силовых приемов.

Голы пришли только в третьем периоде. Мэттьюс был незаметен большую часть встречи, поэтому в последние 20 минут основного времени Шелдон Киф попытался воскресить его и начал периодически использовать его в топ-6. Это дало свои плоды: американец отличной передачей вывел Вильяма Нюландера на бросок в пустой угол, а швед не промахнулся. Началась голевая атака с прессинга и отбора Тайлера Бертуцци.

Однако в эти мгновения при счете 1:0, кажется, даже игроки «Торонто» не поверили в то, что они смогли сделать. Команда, которую уже много-много лет подряд считают плюшевой, отыгралась с 1-3 в серии с духовитым «Бостоном», а седьмой матч проводила ровно так, как и в такой ситуации.

Тут же вернулся старый добрый «Торонто». «Брюинз» моментально закрыли гостей в зоне, и Хампус Линдхольм броском с точки вбрасывания сравнял счет. Самсонов точно не выручил: при голах в ближний угол доля вины всегда лежит на вратаре. Правда, обзор россиянину перекрывал Морган Райлли.

В этот момент, казалось, обе команды смирились с тем, что овертайма не избежать. И «Бостон», и «Торонто» сразу же перестроились на аккуратную игру в обороне и выжидание ошибок соперника.

Овертайм получился недолгим. Уже на второй минуте оборона «Торонто» умудрилась проспать единственного нападающего в своей зоне, который и приговорил канадцев. Главная звезда «Бостон» Давид Пастрняк провел довольно среднюю серию, но стал героем решающего матча. Самсонов не решился выходить из ворот (а шансы успеть и помешать чеху у него были), ненадежно сыграл Райлли — и «Торонто» опять вылетает из плей-офф.

Уже шестой раз подряд «Лифс» проигрывают седьмой матч серии в Кубке Стэнли. Когда-нибудь «Торонто» отрастит себе что-то кроме усов. Но не сегодня.

Давид Пастрняк
Илья Самсонов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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