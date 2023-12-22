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Сегодня, 21:33

Булыкин назвал ключевой вопрос возможного перехода Черышева в клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение относительного вероятного продолжения карьеры полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева в РПЛ.

«Адаптироваться в РПЛ Черышеву будет легко. В плане быта в России умеют создавать шикарные условия для качественных игроков. Вопрос в том, кто возьмёт Дениса и на какую зарплату. Насколько мне известно, в итальянской Серии В зарплаты намного меньше, чем в России. И, учитывая, карьеру Черышева, нужно постараться, чтобы где-то в РПЛ он получал хорошие деньги», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 8 матчей за «Венецию» и не отметился результативными действиями. Черышев играет за клуб с лета 2022 года, контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее «СЭ» сообщил, что клуб «Лекко», ведущий борьбу за выживание в серии В, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона Черышева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11405984-bulykin-nazval-klyuchevoj-vopros-vozmozhnogo-perehoda-cherysheva-v-klub-rpl.html
Денис Черышев
Дмитрий Булыкин
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