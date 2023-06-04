Булыкин назвал Слуцкого ужасным вариантом для «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о перспективах бело-голубых на следующий сезон.

«Слуцкий — ужасный вариант для «Динамо», как тренер. Думаю, что «бело-голубые» не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес. У «Динамо» провальный сезон. Они проиграли матч в честь столетия клуба, да и сезон закончили на девятом месте, за Кубок также не поборолись. В следующем году им надо порадовать болельщиков, иначе могут возникнуть вопросы к руководству. Они сейчас выбирают тренера, который даст результат. Посмотрим, кто это будет. Я всегда был за российский специалистов, потому что иностранцы хорошего уровня сейчас к нам не поедут. Поэтому «Динамо» нужно обратить внимание на отечественных тренеров и в следующем сезоне показать результат. Иначе у всех возникнут вопросы к спортивному директору и руководству клуба», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло 9-е место, набрав 45 очков.