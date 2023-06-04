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Сегодня, 16:25

Оганесян попросил время на обдумывание выступлений за сборную Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал возможные выступления своего клиента, российского нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, за сборную Армении.

«Есть ли движение в переговорах с Федерацией футбола Армении? Был звонок из федерации, но мы попросили дать время, чтобы определиться. Есть ряд факторов, которые влияют на принятие решения. Озвучивать их не буду. Давайте подождем», — приводит слова Маньякова Sport24.

В начале мая Федерация футбола Армении подтвердила, что контактировала с Оганесяном по поводу смены спортивного гражданства.

В минувшем сезоне 21-летний Степан Оганесян провел за «Оренбург» 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-04-rossiyskiy-forvard-orenburga-oganesyan-poprosil-vremya-na-obdumyvaniye-vystupleniy-za-sbornuyu-armenii
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