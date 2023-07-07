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Булыкин — о возможном уходе Жемалетдинова и Миранчука из «Локомотива»: «Незаменимых футболистов не бывает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук могут перейти в ЦСКА.

«Нельзя ли отдавать Рифата и Антона в ЦСКА? Возможно, у «Локомотива» есть новые сильные подрастающие футболисты. Может, сами игроки хотят больше играть? Грамотный спортивный директор решит это без проблем для всего клуба. Если железнодорожники отдадут Жемалетдинова и Миранчука, то на это есть свои причины. Незаменимых футболистов не бывает, всегда можно найти замену», — цитирует Булыкина Metaratings.

7 июля в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в приобретении Миранчука и Жемалетдинова.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-o-miranchuke-i-zhemaletdinove-v-cska-vozmozhno-u-lokomotiva-est-novye-silnye-podrastayushie-futbolisty-264375/
Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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