Булыкин — о возможном уходе Жемалетдинова и Миранчука из «Локомотива»: «Незаменимых футболистов не бывает»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук могут перейти в ЦСКА.

«Нельзя ли отдавать Рифата и Антона в ЦСКА? Возможно, у «Локомотива» есть новые сильные подрастающие футболисты. Может, сами игроки хотят больше играть? Грамотный спортивный директор решит это без проблем для всего клуба. Если железнодорожники отдадут Жемалетдинова и Миранчука, то на это есть свои причины. Незаменимых футболистов не бывает, всегда можно найти замену», — цитирует Булыкина Metaratings.

7 июля в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в приобретении Миранчука и Жемалетдинова.