Булыкин оценил информацию о потенциальном назначении Кержакова на пост тренера «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника бело-голубых.

«Руководство будет решать, насколько Кержаков соответствует их задачам. Отталкиваясь от задач, боссы клуба и выбирают тренера. Можно хоть Моуринью, хоть Кержакова, хоть Черчесова. Вопрос в том, чего ждет руководство. Может ли клуб с ним побороться за первые места? Состав в команде подобрался хороший, но у нынешнего состава почему-то не получилось заиграть при нынешнем тренере. Коллектив уже второй раз подряд проваливает подготовку во время зимней паузы, так что ребятам нужен специалист, который поможет преодолеть этот барьер. У Кержакова есть опыт и мастерство футболиста. Может, Шварца захотят вернуть — черт его знает. У нас многие футболисты играли в одних командах, потом возглавляли другие клубы. Я не вижу в этом ничего страшного, вопрос лишь в соответствии требованиям», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 35 официальных матчей, одержав 15 побед при 13 поражениях и восьми ничейных исходах.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 39 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.