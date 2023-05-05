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Сегодня, 14:48

Петрушин заявил, что Кержаков просто провалился на Кипре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника бело-голубых.

«Кержаков может стать главным тренером «Динамо»? Честно говоря, я впервые слышу эту информацию, так что я ошарашен. После окончания чемпионата может случиться, что угодно. Как я понимаю, сейчас в «Динамо» могут оказаться Личка, Николич и вот Кержаков. В большей степени принятие решение по тренеру зависит от Желько Бувача. Думаю, он отдаст предпочтение иностранцам. Да, у Кержакова есть положительный опыт работы в «Нижнем Новгороде», но на Кипре он просто провалился. Это не идет ему в копилку. Думаю, предпочтение будет отдано более опытному тренеру. Задачи перед специалистом будут стоять самые высокие», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 35 официальных матчей, одержав 15 побед при 13 поражениях и восьми ничейных исходах.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 39 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111956_petrushin_kerjakov_na_kipre_prosto_provalilsya
Александр Кержаков
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