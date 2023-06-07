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Сегодня, 16:11

Булыкин оценил возможный переход Бакаева в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное подписание железнодорожниками полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«В «Зените» собраны футболисты высокого уровня, поэтому, вероятно, предпочитают делать ставку на других. Бакаев — хороший футболист, он это показывал. Нужно сделать, чтобы у него была мотивация, и чтобы он играл и прогрессировал. Поэтому если он попадет в «Локомотив», то от этого будет плюс как для него, так и для «Локомотива», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-v-perehode-bakaeva-v-lokomotiv-budet-plyus-kak-dlya-igroka-tak-i-dlya-kluba
Дмитрий Булыкин
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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