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Сегодня, 18:51

Булыкин отреагировал на отсутствие Карасева в списке судей на 29-й тур РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что арбитр Сергей Карасев не будет обслуживать матчи 29-го тура РПЛ.

«Почему Карасева не назначила на матчи 29-го тура? Я не знаю. Об этом лучше спросить судейский комитет. Экспертно-судейская комиссия сказала, что решения Карасева были правильными», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

После 28 туров «Зенит» с 66 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Петербургский клуб досрочно стал чемпионом страны. На втором месте расположился ЦСКА (54 очка). Третью позицию занимает «Спартак» (53 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/24/20513630.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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