Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Булыкин рассказал, с кем сыграет в матче легенд мира против «Барселоны»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин подтвердил, что будет участвовать в матче легенд против «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь в Китае, 20 января легенды мира играют с легендами «Барселоны». Да, я буду играть с «Барселоной». Кто еще со мной будет играть? Начиная с Тотти, заканчивая Зеедорфом», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Булыкин в разные годы выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте», «Волгу» и другие команды.

Вместе с железнодорожниками он дважды становился серебряным призером чемпионата России и дважды — обладателем Кубка страны. В составе «Аякса» россиянин выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне-2011/12.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536153_bulyikin_rasskazal_s_kem_syigraet_v_matche_legend_protiv_barselonyi
Дмитрий Булыкин
Футбол
0
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Французская журналистка рассказала об оставшихся в рядах ВСУ соотечественниках
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Петржела: «Карпина знают в Европе, но вряд ли позовут тренировать топ-клуб»

Тарханов — о переводе Кругового во вторую команду «Зенита»: «Не вижу ничего оскорбительного»