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Сегодня, 17:44

Булыкин считает, что «Динамо» вернулось в борьбу за чемпионство в РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался мнение, какая из московских команд может включиться в борьбу за победу в чемпионате России по футболу.

«В чемпионскую гонку однозначно вернулось «Динамо». Думаю, что и другие московские команды могут подтянуться повыше и побороться если не за титул, то за призовые места. Догнать «Зенит» им будет тяжело, но с «Краснодаром» и «Динамо» побороться за медали можно. А кроме того, они способны повлиять на ход сражения за чемпионство», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

За четыре тура до завершения чемпионата России «Динамо» отстает от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка. При этом в заключительном матче команда Марцела Лички в гостях встретится с «быками».

Источник: Vprognoze
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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