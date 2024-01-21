Булыкин считает, что «Ростову» может пригодиться Глушаков

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с «Ростовом».

«Глушаков хочет красиво завершить карьеру. Здесь не идет речь о зарплате, а о красивой футбольной истории. Конечно, Денис не будет основной скрипкой в команде, но его появление точно поможет «Ростову». Для некоторых игроков он мог быть примером и кумиром, поэтому это большой плюс. Многие относятся негативно к таким историям, говорят, что игрок уже старенький и тому подобное, но на самом деле тот опыт, который футболист может передать даже в раздевалке своим партнерам, дорогого стоит», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.