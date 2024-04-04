Булыкин: «Над Абаскалем смеются, «Спартаку» надо делать резкие шаги»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль уже давно заслужил увольнение, но руководство «Спартака» ждет какого-то просвета. Так они могут дождаться и того, что места в тройке не будет. Верить можно до самого конца, но видно, что у команды ничего не клеится. Многие смеются над тренером, надо давно было делать резкие шаги, на мой взгляд», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, завоевав в первом сезоне бронзовые медали чемпионата России. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.