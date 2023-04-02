Булыкин высказался о шансах Дзюбы побить бомбардирский рекорд Кержакова

Сегодня, 14:04
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам в РПЛ.
«В этом сезоне вряд ли. А в следующем, я думаю, в «Локомотиве» он останется и сможет это сделать. У него очень много мотивации, рекордов, и он будет биться еще ближайшие пару лет», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
На счету Кержакова 233 гола в чемпионате России, в активе 34-летнего Дзюбы 223 забитых мяча.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.