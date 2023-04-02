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Сегодня, 14:04

Булыкин высказался о шансах Дзюбы побить бомбардирский рекорд Кержакова

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба побить рекорд Александра Кержакова по голам в РПЛ.

«В этом сезоне вряд ли. А в следующем, я думаю, в «Локомотиве» он останется и сможет это сделать. У него очень много мотивации, рекордов, и он будет биться еще ближайшие пару лет», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На счету Кержакова 233 гола в чемпионате России, в активе 34-летнего Дзюбы 223 забитых мяча.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10768811-bulykin-ocenil-shansy-dzyuby-pobit-bombardirskij-rekord-kerzhakova.html
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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