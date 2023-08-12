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Сегодня, 12:28

Булыкин — о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «У «Динамо» решающий голос в этой ситуации»

Мария Гусева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У российских футболистов очень много вариантов за рубежом, но для этого должно все сложиться. Игроки должны пойти на уступки по зарплате, а клуб должен пойти на уступки по трансферной стоимости, — цитирует Betonmobile.ru Булыкина. — 12 миллионов евро за Захаряна? Сейчас все зависит от «Динамо». Захарян — один из ключевых футболистов, все от него ждут хорошей игры. Посмотрим, как повлияют эти слухи на него. В прошлом году это повлияло на Арсена плохо, потому что он потерялся после того, как не состоялся трансфер в «Челси». Будем надеяться, что в этот раз будет лучше, так как Захарян уже проходил эту ситуацию, имеет опыт, поэтому не будет обращать внимания, а будет играть и радовать голами».

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что баскский клуб согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта и предлагает 12 миллионов евро за его трансфер. Позже в «Реале Сосьедад» не подтвердили согласование контракта с Захаряном.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Источник: Betonmobile.ru
Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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