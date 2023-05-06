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Сегодня, 19:37

Булыкин: «Защитник «Химок» Голубович подарил три очка «Динамо»

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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ над «Химками» (1:0). Единственный гол с пенальти в добавленное время забил Федор Смолов.

«Химкам» не хватило пары минут. Тюкавин хорошо пошел в обыгрыш, и защитник «Химок» Голубович потерял концентрацию или устал. Он сфолил на Тюкавине, лишив свою команду одного очка, подарив три балла «Динамо», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

«Динамо» (42 очка) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: gazeta.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
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