РПЛ: «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург» и другие матчи 26-го тура

26-й тур чемпионата России.

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У «Спартака» болезненные воспоминания от посещения Санкт-Петербурга: 10 поражений и всего три ничьи за последние 11 лет. При этом восемь неудач были крупными — с разницей в два и более мяча. На то, что команда Семака снова растерзает непримиримого соперника с форой (-1.5) гола, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает коэффициент 2.30. Если же вы считаете, что красно-белые не уступят крупно или вовсе наберут очки, на Ф2(+1.5) котировка — 1.62.