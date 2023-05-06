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Сегодня, 09:30

РПЛ: «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург» и другие матчи 26-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Вендел и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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26-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Урал
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Сочи

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У «Спартака» болезненные воспоминания от посещения Санкт-Петербурга: 10 поражений и всего три ничьи за последние 11 лет. При этом восемь неудач были крупными — с разницей в два и более мяча. На то, что команда Семака снова растерзает непримиримого соперника с форой (-1.5) гола, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает коэффициент 2.30. Если же вы считаете, что красно-белые не уступят крупно или вовсе наберут очки, на Ф2(+1.5) котировка — 1.62.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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