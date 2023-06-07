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Сегодня, 13:17

Бушманов считает, что Зиньковскому не стоит уходить из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре полузащитника Антона Зиньковсокго в «Спартаке».

«Ожидания от Зиньковского были выше. Антон — яркий игрок с дриблингом, ударом и хорошим пасом. В каких-то моментах, эпизодах он это демонстрировал, но не на постоянной основе», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Также он прокомментировал информацию о том, что Зиньковским интересуется «Локомотив».

«Ему не стоит уходить из «Спартака». Сложность в том, что на позиции Антона играет Промес. Зиньковского пытались ставить справа. В «Локомотиве» такая же история. На позиции Зиньковского играет Пеняев. Трудно сказать, будет ли ему легче в «Локомотиве». Антону надо пытаться стараться пробиться в состав, чтобы стать твердым игроком основы «Спартака», — добавил специалист.

Зиньковский с 2022 года выступает за «Спартак». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ за московский клуб, отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-zin-kovskomu-nado-starat-sya-stat-igrokom-starta-spartaka-a-ne-uhodit-v-lokomotiv/
Антон Зиньковский
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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