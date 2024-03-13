Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 18:12

Бышовец допустил, что между Ивичем и Галицким мог быть личный конфликт

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» после поражения от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

«Не думаю, что в увольнении Владимира Ивича из «Краснодара» главную роль сыграли только последние результаты команды. Хотя «Краснодар» сейчас не в оптимальном состоянии. Атмосфера в раздевалке напряженная, результаты отрицательные. Допускаю, что между тренером и руководителями появились определенные разногласия, которые под конец сотрудничества переросли в эмоциональные выступления. Может быть, что-то было сказано тренером в сердцах в раздевалке перед всеми игроками в адрес одного из руководителей и был скомпрометирован президент. А такие люди никогда не позволят ставить свой авторитет под сомнение. Я это знаю исходя из личного опыта. Это очень сложная ситуация», — цитирует Бышовца RT.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: RT
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
Обсудить
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Болельщики «Краснодара» на матче в Москве вывесили баннер-посвящение тренеру Ивичу
Ивич: «Спартак»? Я отдыхаю с семьей в Греции»
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак: «Спартаку» будет очень трудно убедить Ивича»

Тороп ответил, готов ли он заменить Акинфеева в ЦСКА