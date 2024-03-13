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13 марта, 17:59

Первак: «Спартаку» будет очень трудно убедить Ивича»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал новость об отставке Владимира Ивича из «Краснодара».

«Ивич — неплохой тренер. Жаль, что он покинул «Краснодар». Это просто удивительно. Я думал, такого не бывает... Ведь здорово же играли», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Также он предположил, смог бы Ивич удачно поработать с красно-белыми.

«Вообще нельзя предугадать. Он сейчас обжегся в «Краснодаре». Думаю, «Спартаку» будет его очень трудно убедить», — добавил специалист.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. У «Спартака», который на данный момент возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, 31 очко и шестая позиция.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Юрий Первак
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