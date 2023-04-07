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Сегодня, 14:27

Быстров не видит никаких проблем в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Не думаю, что «Спартак» попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлеты и падения. Если вернемся к игре против «Урала», то в Екатеринбурге всем тяжело. Не вижу никаких проблем в игре «Спартака», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым, набрав 44 очка. Третью строчку занимает «Спартак», заработав 41 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-ne-dumayu-chto-spartak-popal-v-kakuyu-to-yamu-problem-v-igre-u-nih-net/
Владимир Быстров
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