Быстров не видит никаких проблем в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Не думаю, что «Спартак» попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлеты и падения. Если вернемся к игре против «Урала», то в Екатеринбурге всем тяжело. Не вижу никаких проблем в игре «Спартака», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым, набрав 44 очка. Третью строчку занимает «Спартак», заработав 41 очко.