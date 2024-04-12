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Сегодня, 19:07

Бывшая девушка Тикнизяна: «Благодаря моему молчанию в его жизни пока все хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристина Строкова.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Кристина Строкова, бывшая девушка защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна прокомментировала конфликт с игроком.

Ранее стало известно, что 24-летний футболист написал на Строкову заявление в полицию. Он обвинил бывшую девушку в краже денег с его банковского счета.

«2 апреля я выиграла суд по алиментам в свою пользу. 4 апреля Наир подал заявление на меня в полицию, что в ноябре я похитила деньги с оформленной на мое имя карты, но привязанной к его счету, на которую он мне добровольно отправлял иногда небольшие деньги. Я могла оплатить пару раз ими продукты или такси.

Может кто-то не понимает, что благодаря моему молчанию в его новых отношениях и жизни пока все хорошо, и ничья репутация пока что не пострадала, но если снова будут трогать меня, мою семью, у меня есть возможность все очень быстро изменить. Я переступлю через свои принципы, если мне будут продолжать мешать просто спокойно жить и растить ребенка", — сказала Строкова Telegram-каналу «Закулисье спорта».

В январе 2021 года у Тикнизяна и Строковой родился сын Эмилиан. В ноябре 2023-го футболист женился на ведущей Яне Ромашкиной.

Источник: Telegram-канал «Закулисье спорта»
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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