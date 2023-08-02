Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:54

Бывший арбитр ФИФА Егоров поддержал сохранение красной карточки Семаку

Виталий Косик
Корреспондент
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о решении КДК РФС не отменять красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, полученную в матче с «Ростовом» (1:1).

«Очень тяжело обсуждать эту тему. Семак — очень сдержанный человек. Матч нервный, концовка нервная. И что он сказал на самом деле, и что там происходило — мы немного знаем со слов Семака, немного догадываемся. Наверное, это сделали для того, чтобы после игр тренеры перестали ходить к судьям, которые тоже находятся в высоком эмоциональном состоянии. Я думаю, что так делать не стоит. Зная Семака, он сдержанный человек, поэтому я не думаю, что он мог сказать что-то вон выходящее, но и не верить судье я не могу. За красивые глаза красные карточки не показывают. Решение принято компетентными органами. Давайте будем с ними солидарны», — приводит слова Егорова «Спорт День За Днем».

Из-за удаления Семак не сможет присутствовать на скамейке «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: Спорт День За Днем
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Игорь Егоров
КДК
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» дали неделю на решение по переходу Захаряна в «Страсбур»

«Олимпиакос» отзовет жалобу на «Спартак» в ФИФА после трансфера Рябчука