Бывший арбитр ФИФА Егоров поддержал сохранение красной карточки Семаку

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о решении КДК РФС не отменять красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, полученную в матче с «Ростовом» (1:1).

«Очень тяжело обсуждать эту тему. Семак — очень сдержанный человек. Матч нервный, концовка нервная. И что он сказал на самом деле, и что там происходило — мы немного знаем со слов Семака, немного догадываемся. Наверное, это сделали для того, чтобы после игр тренеры перестали ходить к судьям, которые тоже находятся в высоком эмоциональном состоянии. Я думаю, что так делать не стоит. Зная Семака, он сдержанный человек, поэтому я не думаю, что он мог сказать что-то вон выходящее, но и не верить судье я не могу. За красивые глаза красные карточки не показывают. Решение принято компетентными органами. Давайте будем с ними солидарны», — приводит слова Егорова «Спорт День За Днем».

Из-за удаления Семак не сможет присутствовать на скамейке «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.