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Сегодня, 12:34

Гаврилов — о восстановлении после инсульта: «Прогресс есть, рука движется»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «СЭ», как проходит восстановление после инсульта.

«Прогресс в восстановлении есть, но это не так быстро происходит. Рука движется потихоньку. Как говорят врачи, динамика есть. Пока я в больнице планово», — сказал Гаврилов «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и в начале августа был выписан из больницы.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы.

Юрий Гаврилов (футбол)
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