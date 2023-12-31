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Сегодня, 16:00

Бывший гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал, как на 50-летие Победы в раздевалку пришел с бутылкой водки ветеран войны

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как на 50-летие Победы, 9 мая 1995 года, после матча «Крылья Советов» — «Динамо» провел в раздевалку гостей ветерана Великой Отечественной, который всю жизнь вблизи мечтал увидеть Константина Бескова.

— 9 мая 1995 года, играем в Самаре. Когда «Динамо» возглавлял Газзаев, один год я даже сидел с ним на скамейке, поскольку Валерий Георгиевич считал, что приношу команде удачу. А с Константином Ивановичем во время матчей «Динамо» мы сидели рядом на трибуне.

Это был день 50-летия Победы. И пока команда после выигрыша у «Крыльев» мылась в душе, в раздевалку пришел ветеран войны, у которого вся грудь была в орденах и медалях. И принес бутылку водки. Он всю жизнь мечтал увидеть Бескова, мы эту встречу организовали. Разлили понемногу — и выпили. Не при команде, естественно, — немного уединились, чтобы не вызвать зависть и аналогичные позывы у футболистов. Но это было прекрасное мгновение. Как и после возвращения на чартере, когда мы на автобусе ехали по Кутузовскому, а над Москвой гремел салют. И такое радостное настроение — юбилей Победы, пятый выигрыш «Динамо» подряд...

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

ФК Динамо (Москва)
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