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Сегодня, 16:11

Петржела: «Новый год не порадует российских болельщиков, УЕФА не снимет санкции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола в наступающем году.

«Вряд ли 2024 год будет сильно отличаться от 2023-го. Новый год не порадует российских болельщиков возвращением клубов на международную арену, ФИФА и УЕФА не снимут санкции. К этому можно по-разному относиться, но факт остается фактом. Будущее российского футбола? Сложно сказать. Вряд ли он развалится, но уровень точно упадет», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Футбол
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