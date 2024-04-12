Анатолий Воробьев: «Я наложил проклятье на «Динамо»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство.

«Я наложил проклятие на «Динамо»? Безусловно. Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть. Когда сниму проклятие? Когда Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию «Динамо». Я тогда скажу, что делать», — приводит слова Воробьева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах. На второй строчке располагается «Краснодар» (43), а на первой — «Зенит» (44).