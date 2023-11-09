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Сегодня, 18:43

Семин — о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Это важно для болельщиков, для игроков»

Семин оценил значимость проведения ретроматча между «Локо» и ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил значимость проведения ретроматча против ЦСКА.

«Это важно для болельщиков — для людей, которые хотят прийти на стадион. Наверное, и для игроков. Этим занимается федерация футбола, которая делает многое для развития спорта. Я принял решение, что буду участвовать в этом матче», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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