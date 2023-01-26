Каррера: «В России есть два самых популярных матча — оба с участием «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал два самых популярных матча в России.

«В России есть два противостояния, которые вызывают невероятный ажиотаж: «Спартак» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак». Оба самых интересных и принципиальных матча проходят с участием «Спартака». Нет смысла спорить о том, какой клуб самый популярный в России — это «Спартак», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте (36 очков), «Ростов» — на третьем (35).

Красно-белые проведут три зимних тренировочных сбора: с 13 по 27 января в Дубае (ОАЭ); 30 января — 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ); 14-20 февраля в Белеке (Турция).