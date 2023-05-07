Бородюк — о поражении «Торпедо»: «Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от поражения команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5).

«В этом году у «Торпедо» за год сменилось 4 президента, 4 тренера. На мой взгляд, с точки зрения футбола, это всегда негативно сказывается на выступлении любого клуба. Что касается футболистов, с приходом каждого нового тренера, они заявляют, какие новые методики, какие супертренировки, какое классное питание, какая атмосфера, но, когда выходят на поле забывают о своих главных задачах и о своем значении.

Они должны здесь и сейчас проявлять свои лучшие качества. Они должны стараться выиграть каждый матч. А пока у «Торпедо» было очень много разговоров, не связанных с футбольными требованиями. Есть поговорка: выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер. Футболистам из «Торпедо» сейчас будет тяжело, но они все понимают. Должны бороться до конца. На многих футболистов, возможно, обратят внимание другие клубы», — сказал Бородюк «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками после 26 матчей занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.