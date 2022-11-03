Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Петржела заявил, что зарабатывал в «Зените» 90 тысяч рублей в месяц

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько он зарабатывал во время работы в петербургском клубе.

«Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды. В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Виталий Мутко был куратором «Зенит» от правительства Санкт-Петербурга с 1992 года, а в 1995 году стал президентом клуба и руководил командой до 2003.

Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-v-zenite-ya-zarabaty-val-90-ty-syach-rublej-v-mesyats/
Властимил Петржела
ФК Зенит
Виталий Мутко
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
«Менять правила из-за Валиевой сейчас нельзя». Мнение Александра Энберта
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шалимов предложил Мостовому обсудить с итальянскими журналистами, кто лучший россиянин в Европе: «Могу ему номер найти»

Тарханов считает Семака лучшим тренером первой половины сезона РПЛ