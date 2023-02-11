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Абидаль — о желании поработать в России: «Почему нет. Но предложений я не получал»

Алина Савинова
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Бывший игрок и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что согласился бы поработать в России.

«Почему нет. Но предложений я не получал. Как я уже сказал, когда я работал в «Барселоне», мы приезжали в Россию просматривать Миранчука. Разговаривали с «Локомотивом», с медицинским департаментом. Любые подробности очень важны для академии. В 2020 я ушел из «Барселоны», поэтому не знаю дальнейших подробностей. Но амбиция была хорошая. Я бы хотел, чтобы они до сих пор общались для того, чтобы сделать этот большой шаг», — цитирует Абидаля Sport24.

Абидаль с 2018 по 2020 год занимал должность спортивного директора в «Барселоне». На этом посту его заменил Рамон Планес, который являлся его помощником.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-pochemu-net-no-predlozheniy-ya-ne-poluchal-abidal-rasskazal-chto-bylby-ne-protiv-porabotat-v-rossii
Эрик Абидаль
Футбол
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