Рикарду Жезус: «ЦСКА моего времени мощнее нынешнего, никакого сравнения»

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус сравнил нынешний состав армейцев с командой образца времен, когда бразилец выступал за красно-синих.

«Мой ЦСКА был мощнее нынешнего? Конечно! Тут даже смотреть матчи не надо. Тот ЦСКА был сильнейшим — кто бы там ни играл и ни тренировал сейчас, никакого сравнения», — приводит Sport24 слова Жезуса.

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах.