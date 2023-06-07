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Рикарду Жезус: «ЦСКА моего времени мощнее нынешнего, никакого сравнения»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус сравнил нынешний состав армейцев с командой образца времен, когда бразилец выступал за красно-синих.

«Мой ЦСКА был мощнее нынешнего? Конечно! Тут даже смотреть матчи не надо. Тот ЦСКА был сильнейшим — кто бы там ни играл и ни тренировал сейчас, никакого сравнения», — приводит Sport24 слова Жезуса.

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-forvard-rikardu-zhezus-poigravshiy-u-gazzayeva-i-ziko-moy-tsska-moshchneye-nyneshnego-konechno-nikakogo-sravneniya
Рикарду Жезус
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