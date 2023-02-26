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Сегодня, 13:57

Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» не нужна вторая команда. Лучше игроков отдавать в аренду, в какой-нибудь клуб РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможной покупке железнодорожниками «Велеса», чтобы сделать из него свою вторую команду.

«Я всегда говорил, что «Локомотиву» не нужна вторая команда. Лучше игроков отдавать в аренду, в какой-нибудь клуб РПЛ, чтобы футболист там играл. Также вторая команда не дает той нагрузки или того мастерства, как клуб премьер-лиги. Если игрок не дотягивает до уровня аренды в команде РПЛ, то его можно продавать. Какой смысл лишних футболистов держать в клубе, ведь много людей приходит из академии и с ними тоже нужно что-то делать, потому что в молодежке много народа и нужно выбрать потенциально самых лучших. Тех игроков, которые не подходят, можно продать или отпустить куда-то. Также на вторую команду уходят дополнительные финансы. Не вижу в этом футбольного смысла», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

По итогам первой части сезона «Велес» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 20 очков в 20 играх.

«Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 13 очков.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotivu-ne-nuzhna-vtoraya-komanda-luchshe-igrokov-otdavat-v-arendu-v-kakoi-nibud-klub-rpl-231030/
Дмитрий Булыкин
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ФК Велес
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