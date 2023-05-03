Ширко: «В «Спартаке» Романцева Дуарте бы не играл после того, как бросил бежать за игроком»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался об игре красно-белых.

— Что бы в «Спартаке» вашего времени сделали с Дуарте, который перестал бежать в одном из голевых эпизодов в матче с «Краснодаром» (4:3)?

— Думаю, он больше не играл бы. Он долго показывал, кто кого там должен встречать, но добежать он должен был. У Олега Романцева Дуарте бы не играл после того. Нужна адекватность на поле. Человек взял и бросил бежать... Разное бывает — момент мог закрутиться-завертеться, но добегать-то надо. Нужна адекватность на поле — даже если он не успевает, игрока могут придержать, он может отдать поперек, — приводит слова Ширко «РБ Спорт».

Дуарте стал игроком «Спартака» минувшей зимой. Защитник перешел в стан красно-белых из «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

В весенней части чемпионата России парагваец провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.