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Сегодня, 12:24

Онопко: «Самые злые футболисты «Ростова» — Мелехин, Осипенко, Глебов и Лангович»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко вспомнил матч со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

— После матча со «Спартаком» к судье пошли даже вы — когда Онопко приходит в ярость, это фактор чрезвычайный, с судейством что-то не то. Вы зачем пошли к Левникову?

— Хотел спросить. Чтобы объяснили моменты в конце, когда были два фола против наших игроков — против Голенкова и Миронова. Просто хотел спросить, почему так. Не было ответа. Он молчал. Понятно, что все на взводе, на эмоциях. Если я был немножко агрессивный, извиняюсь. Сейчас такие трактовки в судействе, что хочется объяснений. Что-то постоянно меняется, и на эмоциях иногда хочется понять сразу после матча, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

— В любой игре, в которой принимаете участие, вы хотите выиграть — без разницы, паддл или футбол. Кто самый злой футболист «Ростова»?

— Мелехин и Осипенко. Злые по-спортивному ребята. Глебов и Лангович. Понятно, есть молодые, кто еще стесняется. А стесняться не надо, нельзя только хамить, а злость — это нормально.

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке.

Источник: РБ Спорт
Виктор Онопко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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